Rusya'da anket yapıldı Türkiye'de satışlar patladı

Rusya merkezli tatil sitesinin yapmış olduğu turizm verilerine göre; Rus vatandaşları 2018 yılında tercih ettiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. Türkiye turu satışları ise yüzde 42 arttı.
Rusya merkezli tatil sitesi tutu.ru üzerinden alınan yaz tatili turlarını analiz eden site, Rusların tercihinde geçen yıldan beri değişiklik olmadığını belirtti. Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Ruslar en fazla yurtiçi tatile yönelirken yurtdışında en yüksek rakama ulaşan ülke Türkiye oldu. Türkiye’yi Yunanistan izledi.
Tutu.ru, Türkiye turu satışlarının geçen yıla kıyasla yüzde 42 arttığını vurguladı. Site, Türkiye turlarının yüzde 2, Yunanistan turlarının yüzde 4 ve Kıbrıs turlarının yüzde 1 ucuzladığını da kaydetti.
Rusya merkezli tatil sitesinin yapmış olduğu turizm verilerine göre; Rus vatandaşları 2018 yılında tercih ettiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. Türkiye turu satışları ise yüzde 42 arttı.
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