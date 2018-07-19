Rusya'da anket yapıldı Türkiye'de satışlar patladı

Rusya merkezli tatil sitesinin yapmış olduğu turizm verilerine göre; Rus vatandaşları 2018 yılında tercih ettiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı.

Rusya merkezli tatil sitesinin yapmış olduğu turizm verilerine göre; Rus vatandaşları 2018 yılında tercih ettiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. Türkiye turu satışları ise yüzde 42 arttı.

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Rusya merkezli tatil sitesi tutu.ru üzerinden alınan yaz tatili turlarını analiz eden site, Rusların tercihinde geçen yıldan beri değişiklik olmadığını belirtti. Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Ruslar en fazla yurtiçi tatile yönelirken yurtdışında en yüksek rakama ulaşan ülke Türkiye oldu. Türkiye’yi Yunanistan izledi.

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Tutu.ru, Türkiye turu satışlarının geçen yıla kıyasla yüzde 42 arttığını vurguladı. Site, Türkiye turlarının yüzde 2, Yunanistan turlarının yüzde 4 ve Kıbrıs turlarının yüzde 1 ucuzladığını da kaydetti.



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