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Rusya: Yüzlerce militan Dera'dan tahliye edildi!

Rusya: Yüzlerce militan Dera'dan tahliye edildi!

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, ateşkes sürecini kabul etmeyen yüzlerce militanın Suriye hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında Dera'dan ayrıldığını belirtti.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 15:38 - Güncelleme: 17-07-2018 15:38

Yedi yıl sonra yeniden hükümetin kontrolüne geçen Dera kentinden tahliyelere ilişkin bilgi veren Tsigankov, "Çok kısa süre önce kenti terk etmek isteyenler binlerce kişiydi.

Bugünse sadece yüzlerce kişi var. Tahliye işleminden birkaç saat önce yüzden fazla kişi gitmekten vazgeçerek kentte kaldı" dedi.

SURİYE HÜKÜMETİNE GÜVENİN İŞARETİ: Rus yetkili, bu durumun eski silahlı grup üyelerinin hükümete olan güvenine işaret ettiğini söyledi. Dera'daki militanların tahliyesi, Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin arabuluculuğu ile yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştiriliyor. Tahliye tamamlandığında, 2011'de çatışmaların ilk olarak başladığı yer olan Dera militanlardan tamamen kurtarılmış olacak.

Suriye muhalefeti, 6 Temmuz'da Dera'da ateşkes sağlanması konusunda Rus temsilcilerle anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kırçıl 17 Temmuz 2018 15:59 Yıllardan beri katliam, ölüm, kan, gözyaşı. Öldür, öldür, ondan sonra boşaldı!!! Insanlıktan nasibini almamış vampirler. Nereye gittiler dersiniz!!!? kafirlerin ve zalimlerin insafına terkedilen mekanlara. Müslüman milletlerin düştüğü zillet. Ondan sonra Mübarek beldelere kilisede, havrada, sinagogda, şapelde yaparlar. Ancak; hesap sorulacak bir zamanda, hesap soracak biride çıkacaktır. InşaAllah.

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