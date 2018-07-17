Rusya: Yüzlerce militan Dera'dan tahliye edildi!

Yedi yıl sonra yeniden hükümetin kontrolüne geçen Dera kentinden tahliyelere ilişkin bilgi veren Tsigankov, "Çok kısa süre önce kenti terk etmek isteyenler binlerce kişiydi.

Bugünse sadece yüzlerce kişi var. Tahliye işleminden birkaç saat önce yüzden fazla kişi gitmekten vazgeçerek kentte kaldı" dedi.

SURİYE HÜKÜMETİNE GÜVENİN İŞARETİ: Rus yetkili, bu durumun eski silahlı grup üyelerinin hükümete olan güvenine işaret ettiğini söyledi. Dera'daki militanların tahliyesi, Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin arabuluculuğu ile yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştiriliyor. Tahliye tamamlandığında, 2011'de çatışmaların ilk olarak başladığı yer olan Dera militanlardan tamamen kurtarılmış olacak.

Suriye muhalefeti, 6 Temmuz'da Dera'da ateşkes sağlanması konusunda Rus temsilcilerle anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.