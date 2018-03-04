Rusya yeni silahlarının adını 'Melania'nın göğüsleri'mi yapacak skandal

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanıttığı yeni silahlara isim konulması için sosyal medyada yürütülen yarışmada birbirinden ilginç öneriler geldi: Bu isimlerden biri de Donald Trump'ın eski model eşi Melania Trump ile ilgili olan Melania'nın göğüsleri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Federal Meclis’te yaptığı konuşma sırasında tanıttığı bir dizi yeni ileri teknoloji füze ve nükleer cephaneliği tüm dünyada yankı yarattı.
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği de Putin’in konuşmasının ardından yeni silahlara isim konulması için yarışma başlattığını duyuran bir tweet attı.
Rusya Büyükelçiliği, yarışmaya sosyal medyadan Amerikalıların da katılması çağrısı yapınca birbirinden ilginç öneriler geldi.
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