Rusya yendi 'kadın elbisesi' giyip işe gitti! Yok böyle bir totem...

Dünya Kupası Rusya'da devam ederken Rus radyo sunucusu "Rusya İspanya'yı yenerse işe elbise giyer gelirim" dedi. Rusya yenince radyoya kadın elbisesi giyip geldi... Şimdi de Hırvatistan maçı için yeni bir totem arıyor...

Rusya yendi 'kadın elbisesi' giyip işe gitti! Yok böyle bir totem...

RUSYA milli takımının FIFA 2018 Dünya Kupası'nda İspanya ile yaptığı maçta galip gelmesi halinde işe elbiseyle gideceğini söyleyen Rus radyo sunucusu Aleksandr Sofronov dediğini yaptı. Sofronov, Rusya'nın İspanya'yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından işe elbiseyle gitti.

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Rusya yendi 'kadın elbisesi' giyip işe gitti! Yok böyle bir totem...

Daha önce Rusların destek için bıyık bırakmasına vesile olan Rusya milli takımı bu kez de İspanya ile Moskova'da yaptığı maçta çeyrek finale yükselerek Rus radyo sunucusu Sofronov'a elbise giydirdi.

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Rusya yendi 'kadın elbisesi' giyip işe gitti! Yok böyle bir totem...

Maçın Rusya'nın zaferiyle sonuçlanması halinde işe elbiseyle gideceğini söyleyen Sofronov, sözünü tuttu. İşe yavruağzı bir elbiseyle gitti. Sport FM'in programını canlı yayınladığı Sofronov, dinleyicilerden de takdir gördü.

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Rusya yendi 'kadın elbisesi' giyip işe gitti! Yok böyle bir totem...

'BAŞKA NE SÖZ VERSEM?'... Instagram'dan fotoğraflarını paylaşan Sofronov takipçilerini de gülümsetti. Sofronov paylaşımında "Hırvastistan'ı yenmemiz halinde ne sözü versem?" ifadesini kullandı.

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