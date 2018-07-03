Rusya yendi 'kadın elbisesi' giyip işe gitti! Yok böyle bir totem...

RUSYA milli takımının FIFA 2018 Dünya Kupası'nda İspanya ile yaptığı maçta galip gelmesi halinde işe elbiseyle gideceğini söyleyen Rus radyo sunucusu Aleksandr Sofronov dediğini yaptı. Sofronov, Rusya'nın İspanya'yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından işe elbiseyle gitti.
Daha önce Rusların destek için bıyık bırakmasına vesile olan Rusya milli takımı bu kez de İspanya ile Moskova'da yaptığı maçta çeyrek finale yükselerek Rus radyo sunucusu Sofronov'a elbise giydirdi.
Maçın Rusya'nın zaferiyle sonuçlanması halinde işe elbiseyle gideceğini söyleyen Sofronov, sözünü tuttu. İşe yavruağzı bir elbiseyle gitti. Sport FM'in programını canlı yayınladığı Sofronov, dinleyicilerden de takdir gördü.
'BAŞKA NE SÖZ VERSEM?'... Instagram'dan fotoğraflarını paylaşan Sofronov takipçilerini de gülümsetti. Sofronov paylaşımında "Hırvastistan'ı yenmemiz halinde ne sözü versem?" ifadesini kullandı.
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