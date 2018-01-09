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Rusya ve İran Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya ve İran Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Esad rejiminin ihlalleri üzerine Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 20:01 - Güncelleme: 09-01-2018 20:01

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İdlip'deki gelişmelerden duyulan rahatsızlığın Rus ve İranlı muhataplara bildirildiğini açıkladı. Rusya ve İran Büyükelçileri de bu bağlamda Dışişleri'ne çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rejim birliklerinin İdlip gerginliği azaltma bölgesinin (GAB) güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde İdlip GAB sınırlarını ihlal ederek, bölge içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görüldüğüne dikkat çekti.

MUHATAPLARIMIZA BİLDİRİLMİŞTİR

Rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesi basit bir ateşkes ihlali olmayıp, Astana'da üç garantörün varmış olduğu mutabakatın hilafına İdlip GAB sınırlarının ihlali olduğu vurgulanarak şunlar denildi:

"Bu çerçevede, rejimin İdlip GAB sınırlarını ihlalinden duyduğumuz rahatsızlık geçtiğimiz günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astana’da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı muhataplarımıza bildirilmiştir.

"GÜÇLÜ İFADELERLE..."

Söz konusu ihlallerin sürmesi üzerine, son olarak, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılarak bu konudaki tepkimiz ve rahatsızlığımız güçlü ifadelerle dile getirilmiş ve 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi’de düzenlenecek “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi”ne giden süreçte gerçekleşen sözkonusu ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edilmiştir. Aynı çerçevede, rejimin bir diğer garantörü olan İran’ın Ankara Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılmaktadır.

Söz konusu ihlal durumu Sayın Müsteşarımızın bugün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif’i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alınmıştır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ferhat 09 Ocak 2018 20:42 Kabahat Ruslardadir Ben olsam sizin Emarenizi bile Oradan Silerdim

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