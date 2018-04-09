Rusya ve ABD, Suriye’de askeri çatışmanın eşiğinde

Rus Kommersant gazetesi, ABD’nin kısmen Rusya’yı da sorumlu gördüğü Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırının Rusya ve ABD arasında askeri çatışmalara yol açabileceği olasılığını dışlamıyor.

Gazetenin konuya ilişkin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘benzeri görülmemiş katı şekilde' Rusya'yı suçladığı ve Moskova'nın ‘büyük bedel ödemesi gerekeceğini' belirttiği ifade edildi.

Gazeteye göre Rus-Amerikan ilişkilerinde giderek derinleşen kriz ortamında ABD, iki ülke arasında doğrudan askeri çatışmaya yol açabilecek daha fazla zıtlaşma kararlılığı sergiliyor.

RUSYA'YA KARŞI YENİ YAPTIRIMLAR BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK'

Öte yandan Suriye'deki kriz, Moskova ile Washington arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'na yakın bir kaynağın Kommersant'a verdiği bilgiye göre Beyaz Saray'da, Trump'ın radikal görüşleriyle bilinen yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un sunacağı Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar bu hafta görüşülecek

'ABD'NİN SALDIRI HAZIRLAMAK İÇİN FAZLA ZAMANA İHTİYACI YOK'

Kommersant'ın askeri kaynağı ise, ABD'nin Suriye'ye hemen bir füze saldırısı yapmaya hazır olduğuna dair açık bir kanıt şimdilik bulunmadığını, fakat ABD Deniz Kuvvetleri'nin böyle bir saldırıya hazırlık için fazla zamana ihtiyaç duymadığını, zira İspanya'daki Rota donanma üssünde, her biri 2.5 kilometre yol kat etme kapasitesine sahip olan en az 50 adet Tomahawk seyir füzesi taşıyan Donald Cook destroyerinin bulunduğunu söyledi.