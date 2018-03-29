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Rusya ve ABD çatışmanın eşiğinden döndü!

Rusya ve ABD çatışmanın eşiğinden döndü!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, hafta başında ABD ve Rusya arasında yaşanan olayı anlattı. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un görüşmesi sonrası krizin aşıldığını belirten Mattis, “Rus unsurlar geri çekildi, biz de çok az çekildik” dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 13:00 - Güncelleme: 29-03-2018 13:00

Suriye’deki Rus güçlerinin ülkenin batısında ABD birlikleriyle desteklediği yerel unsurlarla çatışmanın eşiğinden döndüğü ve krizin taraflar arasındaki telefon görüşmesiyle çözüldüğü öğrenildi.

Hafta başında yaşanan krizin ayrıntılarını, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bakanlığın basın ofisini ziyareti sırasında anlattı. Olayın Fırat nehrinin doğusunda Deyrizor bölgesinde cereyan ettiğini söyleyen Mattis, “Rus unsurlar” olarak bahsettiği güçlerin daha ileri ve yakın konuşlanmak için hareket ettiğini açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un görüşmesi sonrası krizin aşıldığını belirten Mattis, “Rus unsurlar geri çekildi, biz de çok az çekildik” dedi. Deyrizor’da geçen ay da, Rus paralı askerleri ve Suriye hükümet güçleri ABD ve ABD destekli güçlerle çatışmıştı.

300 ASKER ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ: ABD saldırıya, hava bombardımanıyla yanıt vermiş ve Kremlin bağlantılı özel şirketin paralı askerleri dahil 300 asker öldürülmüştü. Mattis, Rus paralı askerlerinin neden saldırdığı konusundaki soruya, “Bunu hala yanıtlayamıyorum ama açıkçası bunun için çok ağır bir bedel ödediler” karşılığını verdi. Şubat ayındaki çatışmayı, iki ülke arasındaki kırmızı hat görüşmesi de engelleyememişti. Görüşmeyi yapan Rus yetkililer, paralı askerlerin kendilerine bağlı olmadığını söylemişti.

ÇATIŞANLARIN MOSKOVA'YLA BAĞLANTISI VAR

ABD ordusu o dönemde, telefona yanıt veren Ruslar’ın kötü niyeti olmadığını söylese de çatışanların Moskova’yla bağlantısı artık kesin olarak biliniyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise bu sefer bir çatışma olasılığının, Rusya’nın yönlendirmesiyle azaltıldığını kaydetti.

ABD’nin Suriye’de DEAŞ'la mücadele kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne destek veren yaklaşık 2 bin askeri mevcut.DEAŞ'lıların bulunduğu alanlar, Fırat nehrinin orta kesimlerinde yer alıyor. ABD’li yetkililer bu alanları temizlenmesinin, Türkiye’nin askeri operasyonları nedeniyle yavaşladığını savunuyor.

MATTİS'TEN MENBİÇ AÇIKLAMASI

Mattis, Menbiç'e yönelik herhangi bir hareketlilik görmediklerini, burası konusunda Türkiye ile herhangi bir tıkanıklık olmaksızın görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 29 Mart 2018 13:44 it iti ıstırmaz derler ahanda ıspatı...

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