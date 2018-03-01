Rusya Türkiye'ye yönelik bir yasağı daha bitiriyor

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Basın Sözcüsü Yuliya Melano, 5 Mart'tan itibaren Türkiye'den patlıcan, nar, biber, kıvırcık, kabak ve balkabağı sevkiyatı önündeki yasağı kaldıracaklarını duyurdu.
Gazetecilere konuşan Melano "Rosselhoznadzor Türkiye'den nar, patlıcan, biber, kıvırcık, kabak, balkabağı ve diğer kabak türlerinin sevkiyatına izin verme kararı aldı" dedi.
Melano, yasağın 5 Mart'tan itibaren kaldırılacağını söyledi. Rosselhoznadzor, 2016 yılında Türkiye'den domates, biber, nar, patlıcan, marul, göbek salata, kabak ve balkabağı sevkiyatını yasaklamıştı.
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