Rusya Türkiye'ye sattığı S-400'lerin üretimine başladı

RUSYA- Türkiye ile satış anlaşması yaptığı S,400 hava savunma füze sisteminin üretimine bayladığını duyurdu. Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye sevk edilecek S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını söyledi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev ise, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerine koruma sağlaması için Pantsir hava savunma sistemleri göndermeye hazır olduğunu söyledi.

SÖZLEŞMEYİ UYGULMAYA GEÇTİK... Sputnik’e konuşan Miheyev, Türkiye için S-400 üretimine başladıklarını ifade etti. "Sözleşmeyi uygulamaya geçtik" diyen Miheyev, şimdilik sevkiyatın başlamadığını kaydetti. Miheyev "Üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.

PANTSİR SİSTEMLERİ VEREBİLİRİZ... Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

ANLAŞMAYI GENİŞLETMEYİ KONUŞACAĞIZ... Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev ise, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerine koruma sağlaması için Pantsir hava savunma sistemleri göndermeye hazır olduğunu söyledi. Rus basınına demeç veren Şugayev, "S-400 sevkiyatının zamanında ve başarıyla yapılmasının, hava savunma sistemleri alanındaki işbirliğini genişletmeyi konuşmamızı sağlayacağından eminim. Bir sonraki aşamada Türkiye'ye Pantsir sistemleri gönderilebilir, bu mantıklı olur" dedi.

PANTSİR SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ NELER? Pantsir sevkiyatının henüz gündemde olmadığının altını çizen Şugayev, bu sistemlerin taşıdığı özellikleri şöyle anlattı: "Pantsir sistemleriyle güçlendirilen füze savunma sistemleri, önemli ek avantajlar elde eder. Pantsir, son savunma hattı işlevini görüyor. Alçak irtifadaki uçaklara, helikopterlere, İHA'lara ve füzelere karşı koyma imkanı bu sistemin etkili çalışmasına bağlıdır."