Rusya Türkiye maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki 3. maçında Rusya A Milliler, sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve liderlik şansını kaybetti.

Sochi'de oynanan ,karşılaşmanın ilk bölümünde Hakan Çalhanoğlu'yla rakip defansı eksik yakalayan milliler, yıldız ismin pas vermekte gecikmesi nedeniyle pozisyonu kullanamadı. Ardından 20. dakikada Rusya'nın kullandığı kornerde arka direkte Georgi Dzhikia'nın şutunda top direkten döndü ama Fenerbahçe'de form giyen Roman Neustadter topu boş kaleye gönderip takımını öne geçirdi. Başarılı defans oyuncusu böylece milli formayla ilk golüne imza atmış oldu.

Maç sonucuna isyan ettiler

Maçın genelinde pek varlık gösteremeyen milli takımımız karşısında Rusya 78'de 2. golü buldu. Dünya Kupası'nın yıldızları arasında yer alan Cheryshev sol kanattan gelen pasa net bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkaran isim oldu.

Karşılamada başka gol olmadı ve Rusya mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Böylece rakibimiz 7 puana yükselirken, milli takımımız 3 puanda kalarak son maçlar öncesinde liderlik şansını kaybetti. Milliler son maçta İsveç karşısına C Ligi'ne düşmemek için çıkacak.

RUSYA: 2 - 0 :TÜRKİYE

Stat: Fisht Olimpiyat

Hakemler: Pawel Raczkowski, Michal Obukowicz, Radoslaw Siejka (Polonya)

Rusya: Guilherme, Mario Fernandes, Neustaedter, Kuzyaev (Dk. 71 Cheryshev), Gazinski, Zobnin, Kudryashov, Dzhikiya, Golovin (Dk. 90 Poloz), Ionov (Dk. 82 Kambolov), Dzyuba

Türkiye: Sinan Bolat, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 Ömer Bayram), Serdar Aziz, Okay Yokuşlu, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 Yunus Mallı), Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir (Dk. 63 Berkay Özcan), Cengiz Ünder

Goller: Dk. 20 Neustaedter, Dk. 78 Cheryshev (Rusya)

Sarı kartlar: Dk. 37 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 54 Cenk Tosun (Türkiye), Dk. 55 Golovin (Rusya)