Rusya, Sovyet istihbaratına geri dönüyor Talimatı Putin verdi

İkinci dünya savaşında, nazizimin bitirilmesinde önemli rol oynayan Rus istihbarat kurumu GRU geri dönüyor. Putin’in açıklaması ile yeniden gündeme gelen GRU Amerika’nın içine kadar sızmış, bazı Amerikalı gazeteci, bilim insanları GRU üyesi çıkmıştı.

Rusya, Sovyet istihbaratına geri dönüyor Talimatı Putin verdi

Sovyetler Birliği’nin kurucusu Lenin’in talimatıyla, 1918’de Kızıl Ordu’ya bağlı olarak kurulan Glavnoye Razvedyvatel'noye Upravleniye (GRU), yani Ana İstihbarat Müdürlüğü olan istihbarat birimi 2010 yılında kapatılarak Rus Genelkurmay Başkanlığı istihbarat servisi ile birleştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da GRU’nun 100. kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen törende dünyayı tedirgin eden istihbarat örgütünün eski ismiyle faaliyetlerine tekrar devam edeceğini açıkladı.

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Rusya, Sovyet istihbaratına geri dönüyor Talimatı Putin verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törende yaptığı konuşmada GRU’nun eski ismiyle çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "Ana İstihbarat Müdürlüğü’nün 100. Yılı nedeniyle Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığını tebrik ediyorum. GRU’nun neden ortadan kalktığının nedeni belli değil. GRU’nun ismiyle geri dönmesi gerekiyor" dedi.

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Rusya, Sovyet istihbaratına geri dönüyor Talimatı Putin verdi

Putin konuşmasında GRU’nun Sovyetler Birliği döneminde Hitler Nazizmine karşı gösterdiği başarılardan ve başta Afganistan’da gösterdiği performans ile tüm dünyanın takdirini kazandığını sözlerine ilave etti. 1918 yılında Sovyetler Birliği’nin kuruluşuyla kurucu başkan Lenin’in talimatıyla Troçki Kızıl Ordu’ya bağlı GRU’yu kurdu. GRU, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler’e karşı önemli istihbarat çalışmaları yaparak Nazizmin çöküşünde etkin rol oynadı. Soğuk savaş dönemlerinde de büyük görevler alan GRU üyeleri, Küba’da füze krizi, Vietnam savaşı ve Kuzey Kore’de önemli çalışmalar yaptı.

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Rusya, Sovyet istihbaratına geri dönüyor Talimatı Putin verdi

Amerika’nın içine kadar sızan GRU üyeleri birçok önemli istihbarat bilgisi toplamış, bazı Amerikalı gazeteci, bilim insanları GRU üyesi çıkmıştı. Sovyetler Birliği’nin çöküşü sırasında görevine devam eden GRU, özellikle bağımsızlık ilanı sırasında tüm Baltık ülkelerinde çalışmalar yürütmüştü. Birçok suikastten sorumlu tutulan GRU, ismi değiştirilerek 2010 yılında Rusya Federasyonu İstihbarat Servisi ile birleştirilmişti.

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