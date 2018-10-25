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Rusya son dakikayı duyurdu! ABD hava üssümüze saldırdı

Rusya son dakikayı duyurdu! ABD hava üssümüze saldırdı

SURİYE 'den bir son dakika haberi geldi. Kremlin, ABD'nin Suriye'deki faaliyetleri ile ilgili bir son dakika açıklaması yaparak ABD'nin Rus hava üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 13:10 - Güncelleme: 25-10-2018 13:10

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarındaki hava üssü Hmeymim'e saldırı girişiminde bulunan insansız hava araçlarının, buraya, ABD'nin Poseidon-8 tipi keşif uçağı tarafından yönlendirildiklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Rus hava üssü Hmeymim'e militanlar tarafından düzenlenen bir saldırıya ilişkin olarak, "13 insansız hava aracı (İHA) ortak düzen içinde hareket edip yine ortak bir komuta merkezi tarafından yönetiliyorlardı. Bunlar olurken Amerikan keşif uçağı Poseidon-8 Akdeniz'de devriye geziyordu" dedi. 

Fomin'in anlattığına göre, söz konusu İHA'lar, Rus sinyal bozucu sistemleri ile karşı karşıya gelince manuel olarak kontrol edilmeye başladılar.

"Bu manuel kontrolü yapansa köylünün biri değil, modern Poseidon-8 sistemleriydi. Uçak, manuel kontrole başladı" diye devam eden Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, "Bu sistemler onları (İHA'ları) uzaydan yönetmeye ve içeri sızabilecekleri delikleri göstermeye başladı. Sonra da (İHA'lar) imha edildiler" ifadelerini kullandı. 

13 İHA'YLA SALDIRI: Bu arada Fomin, söz konusu İHA saldırısının ne zaman gerçekleştiğini söylemedi. Fakat Rus savunma yetkilileri, militanların Hmeymim üssüne ocak başında 13 İHA'nın yardımıyla bir saldırı gerçekleştirmeye çalıştığını duyurmuştu.

Ayrıca Fomin Suriye'deki militanların, Rus uçaklarının kullandığı radyo sinyallerini tespit edebilmelerine yardım eden teknik ekipmanlara da sahip olduğunu söyledi. Fomin, bu teknik ekipmanların militanlara bir şekilde dışarıdan ulaştırılmış olması gerektiğini ima ederek, "Militanlar, bu ekipmanları çöllerde dizlerinin üstüne çökerek yapamazlar" vurgusunu yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 25 Ekim 2018 13:35 Cinlerdir onlar yada perilerdir.Kafanızı takmayın.Ezberden okuyun bir şeyler, onlar korkar kaçar giderler.

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