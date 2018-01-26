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Rusya 'Soçi' için son sözünü söyledi! PYD temsilcileri...

Rusya 'Soçi' için son sözünü söyledi! PYD temsilcileri...

Terör örgütü PYD'ye karşı Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürerken Rus Dışişleri'nden Soçi zirvesi hakkında yeni bir açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 18:24 - Güncelleme: 26-01-2018 00:24

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru karşısında, “Rusya, (Kürt sorununu Türkiye’yle) elbette konuşuyor. Bunu, hem (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov hem de diğer Rus yetkililer yapıyor. Birkaç yıldır Kürt siyasi güçlerin Suriye’deki siyasal sürece dahil edilmesi için gereken her şey yapılıyor” dedi.

Zaharova ayrıca, şu anda tamamen Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin hazırlıklarına odaklandıklarını kaydedip “Kürt temsilcilere (PYD harici) davetiye gönderildi. Yanıtı artık onlarda aramak gerek. Davetiyeyi kabul edip etmemek ve dolayısıyla bu formata (kongreye) aktif bir biçimde katılmayı kabul edip etmemek onların cevabını bulması gereken bir soru” dedi.

Daha önce bazı Kürt temsilciler, Rusya’yı, Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na ‘göz yummakla’ suçlayıp bu nedenle Soçi’deki kongreye katılmayacaklarını söylemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Ocak 2018 18:50 Lavrov "Kürt siyasi güçlerin Suriye’deki siyasal sürece dahil edilmesi için gereken her şey yapılıyor” dedi.

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