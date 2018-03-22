Rusya PYD için ilk kez bunu dedi: DEAŞ modeli...

İSTANBUL’da 3 Nisan'da yapılacak Türkiye, Rusya, İran liderleri zirvesine sayılı gün kala, Rusya'dan PKK/PYD'yi şoka sokacak yeni bir açılım geldi. Daha önce PYD'ye Moskovo'da büro açma izni verip en üst düzeyde ağırlayan Moskova, ilk defa terör örgütü PKK ve Suriye kuzeyinde PYD/YPG oluşumu hakkında “DEAŞ modelinde terör örgütü” tanımını yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, Kremlin'e bağlılığıyla bilinen Rusya Federal Haber Ajansı, yayımladığı makalede PKK ve Suriye uzantıları PYD/YPG için terör örgütü ifadesi kullanıldı. Moskova’nın PYD/YPG konusunda 'terörist' ifadesine Kremlin yönetimine yakınlığı ile bilinen Rusya Federal Haber Ajansı tarafından yayınlanan makalede dile getirildi.

RUSYA NEDEN ZEYTİN DALI'NA DESTEK VERDİ?: Rusya’nın Türkiye tarafından yürütülen “Zeytin dalı” harekatına neden destek verdiğine de ışık tutan analizde, PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde normal yerel yönetimler oluşturmak yerine, Suriye halkına ait doğal kaynakları acımasızca sömürmeye çalıştığı ifade edildi.

PYD'nin Moskova Bürosu Şubat 2016'da böyle açılmıştı...

YEREL HALKA YAPTIĞI TERÖR ÖRGÜTLERİYLE EŞDEĞER: Haberde, "Yerel halk üzerinde uyguladıkları baskı terör örgütü faaliyetleriyle eş değer" ifadesiyle PYD/YPG baskısı nedeniyle 1.5 milyon Suriyelinin evlerinden kaçmak zorunda bırakıldığı ifade edildi.

BUNLARI SONU HEP HÜSRAN OLMUŞTUR: Haberde "Ama bu tür oluşumların sonu her zaman hüsran olmuştur. Tıpkı 17’ci yüzyılda İngiliz ve Fransızların Amerika’yı İspanyollardan ele geçirmek için Karayip Denizinde Tartuga korsanlarını icat ettikleri gibi. Bunların adı üzerinde korsan” denildi.