Rusya navigasyon uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada dün gece saatlerinde fırlatılan Soyuz-2.1b roketinin üçüncü aşamasından başarıyla ayrıldığı aktarıldı. Roketin Fregat üst aşaması, Glonass-M navigasyon uydusunu yörüngedeki hesaplanan noktaya doğru şekilde yerleştirdi.
Kontrolü Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştirilen Glonass-M uydusu, yerleştirildikten sonra Fregat üst aşama roketinin yörüngeden çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
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