Rusya Güzeli için ilk eleme gerçekleştirildi

Rusya'nın bu yılki güzelini belirlemek için düzenlenen Rusya Güzeli (Miss Russia) Yarışması için başkent Moskova’daki bir AVM’de geleneksel açık seçmeler gerçekleştirildi.

Rusya'nın bu yılki güzelini belirlemek için düzenlenen Rusya Güzeli (Miss Russia) Yarışması için başkent Moskova’daki bir AVM’de geleneksel açık seçmeler gerçekleştirildi. Seçmelere ülkenin 85 kentinden 50 bini aşkın güzel katıldı. Rusya'da güzellik yarışmaları büyük ilgi görüyor sade makyajlarla yarışma aday adayları ilk aşamada boy beden ölçüleri eğitim gibi temel alanlardan eleniyor. Twitter

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Rusya'nın bu yılki güzelini belirlemek için düzenlenen Rusya Güzeli (Miss Russia) Yarışması için başkent Moskova’daki bir AVM’de geleneksel açık seçmeler gerçekleştirildi. Seçmelere ülkenin 85 kentinden 50 bini aşkın güzel katıldı. Rusya'da güzellik yarışmaları büyük ilgi görüyor sade makyajlarla yarışma aday adayları ilk aşamada boy beden ölçüleri eğitim gibi temel alanlardan eleniyor. Twitter

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2 9

Rusya'nın bu yılki güzelini belirlemek için düzenlenen Rusya Güzeli (Miss Russia) Yarışması için başkent Moskova’daki bir AVM’de geleneksel açık seçmeler gerçekleştirildi. Seçmelere ülkenin 85 kentinden 50 bini aşkın güzel katıldı. Rusya'da güzellik yarışmaları büyük ilgi görüyor sade makyajlarla yarışma aday adayları ilk aşamada boy beden ölçüleri eğitim gibi temel alanlardan eleniyor. Twitter

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