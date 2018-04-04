Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan şok ABD iddiası!

ABD'nin "Suriye'de bir süre daha kalacağız" açıklaması yaptığı dakikalarda Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy'dan bomba bir açıklama geldi. Rus komutan, ABD’nin Suriye’de 'herkesin herkese karşı' olabileceği kapsamlı bir savaşa yol açacak çatışma potansiyeli yüklediğini ifade etti. Mosova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Rudskoy, Washington’ın Suriye’yi parçalama yönünde hareket ettiğini söyledi.

HERKESİ HERKESE KARŞI SAVAŞTIRMA PLANI... Rudskoy, ABD’nin Suriye’yi yeni bir savaşa hazırladığını belirterek, ülkeye ‘herkesin herkese karşı’ olabileceği büyük bir savaşa yol açacak çatışma potansiyeli yüklediğini kaydetti.

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SURİYE'DE 65 BİNDEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRDÜK... Rudskoy terörle mücadele operasyonunun sonuçları ve Doğu Guta’daki durum hakkında da bilgi verdi. Rudskoy’un açıklamasına göre, Suriye’de Rusya ve İran’ın desteğiyle 65 binden fazla militan öldürüldü. 1245 yerleşim birimi ve 113 bin kilometre karelik alan teröristlerden 6 bin 500 hektarlık alan, 1500 kilometreden fazla yol ve 17.200 bina patlayıcılardan temizlendi.

DOĞU GUTA'DAN 156 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ... Rudskoy “Göçmenler teröristlerin insani koridor üzerinden ayrıldığı Doğu Guta’daki yerleşim birimlerine dönüyor. Önümüzdeki günlerde Doğu Guta’daki insani operasyonun sona ermesi gerekiyor” dedi. Rudskoy, Rusya’nın Suriye hükümetiyle işbirliği ile Doğu Guta’dan 156.620 kişiyi tahliye ettiğini söyledi.

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