Rusya Dünya Kupası'na böyle hazırlanıyor hiç tereddüt etmeden...

Rus spor kanalı Match TV’den sunucular, ünlü bir erkek dergisinin 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya’da gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası için yaptığı fotoğraf çekiminde iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Rusya Dünya Kupası'na böyle hazırlanıyor hiç tereddüt etmeden...

Rus spor kanalı Match TV’den sunucular, ünlü bir erkek dergisinin 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya’da gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası için yaptığı fotoğraf çekiminde iç çamaşırlarıyla poz verdi. Rus sunucu Sofya Tartakova, okuyucular için sürprizler hazırladıklarını söyledi.

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Rusya Dünya Kupası'na böyle hazırlanıyor hiç tereddüt etmeden...

Match TV sunucuları Natalya Klark, Sofya Tartakova, Mariya Makarova ve Mariya Bass, Playboy dergisinin Rusya’nın ağırlayacağı FIFA Dünya Kupası haziran özel sayısı için iç çamaşırlarıyla poz verdi.

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Rusya Dünya Kupası'na böyle hazırlanıyor hiç tereddüt etmeden...

Klark, “Dünyaca ünlü bir derginin sayfalarında yer almak büyük bir onur. Kanalımıza böyle bir fırsatı bize sağladığı için teşekkür ederim. 8 saatlik çekim sırasında her işin yoğun uğraş gerektirdiğini fark ettim” dedi.

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Rusya Dünya Kupası'na böyle hazırlanıyor hiç tereddüt etmeden...

Tartakova da hiç tereddüt etmede çekimde yer almayı kabul ettiğini belirterek, “Her şey çok narindi. Fotoğrafçı tam bir profesyonel çıktı, her birimize farklı yaklaştı. Biz de çok cesur çıktık, Playboy okuyucularına birçok sürpriz hazırladık” ifadelerini kullandı.

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