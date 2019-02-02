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Rusya da nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Rusya da nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını duyurmasının ardından Rusya da INF Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 12:22 - Güncelleme: 02-02-2019 12:22

ABD'nin ardından Rusya da orta menzilli nükleer silah anlaşmasını askıya alma kararı aldı. ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Lideri Mihail Gorbaçov tarafından, 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

Anlaşma sayesinde nükleer başlıklı füzeler, 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarında konuşlandırılamıyor.

ABD, Rusya'yla yaptığı nükleer füze anlaşmasından çekildi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • misafir 02 Şubat 2019 13:35 Bana var,sana yok olur mu?Yarın dünyanın diğer gelişmiş ülkeleri de aynı uygulamaya geçerek dünyayı büyük tehditler altında bırakırlarsa şaşmam!

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