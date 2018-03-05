Rusya bu skandalı konuşuyor! Genç kızlara akılalmaz seks tuzağı

Rusya'da güzellik yarışmasına katılan iki ünlü modelin, 18 yaşındaki bir kızı Orta Doğu'da kendilerine iş bulacakları şeklinde kandırarak seks kölesi haline getirdiği ortaya çıktı.

Rusya bu skandalı konuşuyor! Genç kızlara akılalmaz seks tuzağı

Rusya'da güzellik yarışmasına katılan iki ünlü modelin, 18 yaşındaki bir kızı (solda) Orta Doğu'da kendilerine iş bulacakları şeklinde kandırarak seks kölesi haline getirdiği ortaya çıktı. İki modelin Türkiye'ye gelmek üzere 18 yaşındaki kızla uçağa binmek için havaalanına geldiklerinde yakalandıkları öğrenildi. Skandal olay ülke gündemine oturdu.

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Rusya bu skandalı konuşuyor! Genç kızlara akılalmaz seks tuzağı

Rusya'da 22 yaşındaki Ksenia Starikova ve 19 yaşındaki Tatiana Petrova isimli iki kadın Moskoca'daki Domodedovo Havaalanı'ndaki polisler tarafından gözaltına alındı. Kadınlar, dadı olarak çalışmasını istedikleri 18 yaşındaki öğrenci kızı, zorla ellerinde tutmaya başladıktan sonra dövdükleri ve genelevde hayat kadını olarak çalışmaya zorladı. Türkiye'ye gitmek için bir uçağa binmek üzereyken yakalanan ve hâkim karşısına çıkarılan iki kadının bu iş karşılığında anlaştıkları kişiden 19 bin sterlin aldıkları iddia edildi.

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Rusya bu skandalı konuşuyor! Genç kızlara akılalmaz seks tuzağı

İnsan kaçakçısı kadınlar, öğrenciler için İngilizce ve Almanca bilen dadı arandığını söyleyerek kaçırmayı planladıkları kızlarla bir kaç defa görüşme gerçekleştirmiş. Bir kız çocuğu annesi olan Starikova, Rusya'daki güzellik yarışmasında finalistleri arasında bulunmuş.

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Rusya bu skandalı konuşuyor! Genç kızlara akılalmaz seks tuzağı

Rus-Bulgar model Petrova ise yarışmanın 2018 yarışmasının finalistleri arasında yer alıyordu. Her iki kadın da insan kaçakçılığı suçuyla yargılanmak üzere hakim karşısına çıkacak. İnsan kaçakçısı bu kadınların 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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