Rusya bu skandalı konuşuyor! Genç kızlara akılalmaz seks tuzağı

Rusya'da güzellik yarışmasına katılan iki ünlü modelin, 18 yaşındaki bir kızı Orta Doğu'da kendilerine iş bulacakları şeklinde kandırarak seks kölesi haline getirdiği ortaya çıktı.

Rusya'da güzellik yarışmasına katılan iki ünlü modelin, 18 yaşındaki bir kızı (solda) Orta Doğu'da kendilerine iş bulacakları şeklinde kandırarak seks kölesi haline getirdiği ortaya çıktı. İki modelin Türkiye'ye gelmek üzere 18 yaşındaki kızla uçağa binmek için havaalanına geldiklerinde yakalandıkları öğrenildi. Skandal olay ülke gündemine oturdu. Twitter

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Rusya'da 22 yaşındaki Ksenia Starikova ve 19 yaşındaki Tatiana Petrova isimli iki kadın Moskoca'daki Domodedovo Havaalanı'ndaki polisler tarafından gözaltına alındı. Kadınlar, dadı olarak çalışmasını istedikleri 18 yaşındaki öğrenci kızı, zorla ellerinde tutmaya başladıktan sonra dövdükleri ve genelevde hayat kadını olarak çalışmaya zorladı. Türkiye'ye gitmek için bir uçağa binmek üzereyken yakalanan ve hâkim karşısına çıkarılan iki kadının bu iş karşılığında anlaştıkları kişiden 19 bin sterlin aldıkları iddia edildi. Twitter

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İnsan kaçakçısı kadınlar, öğrenciler için İngilizce ve Almanca bilen dadı arandığını söyleyerek kaçırmayı planladıkları kızlarla bir kaç defa görüşme gerçekleştirmiş. Bir kız çocuğu annesi olan Starikova, Rusya'daki güzellik yarışmasında finalistleri arasında bulunmuş. Twitter

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