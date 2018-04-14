Rusya bayraklarıyla sokağa döküldüler!

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği Operasyonu'nun ardından Şam'da sabahın ilk saatinde halk sokaklarda gösteri yapmaya başladı. Geceyi bombardıman altında geçiren kentlerde gün ışıdıktan sonra Suriyeliler ellerinde Rus bayrakları ile sokaklara döküldü. Tüm dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hakkındaki kararını bekliyordu. ABD,, Esad rejimi tarafından Suriye'de kimyasal saldırı yapıldığı iddia ediyor Rusya ise bu iddiaları yalanlıyordu.