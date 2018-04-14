Rusya bayraklarıyla sokağa döküldüler!

ABD Başkanı Trump'ın emriyle ABD donanması Esed rejiminin kimyasal hedeflerini ve cumhuriyet muhafızlarını füzelerle vurdu. ABD güçlerine Fransa ve İngiltere de destek verdi. Operasyonun ardından Suriye'de halk sokağa döküldü.

Rusya bayraklarıyla sokağa döküldüler!

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği Operasyonu'nun ardından Şam'da sabahın ilk saatinde halk sokaklarda gösteri yapmaya başladı. Geceyi bombardıman altında geçiren kentlerde gün ışıdıktan sonra Suriyeliler ellerinde Rus bayrakları ile sokaklara döküldü. Tüm dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hakkındaki kararını bekliyordu. ABD,, Esad rejimi tarafından Suriye'de kimyasal saldırı yapıldığı iddia ediyor Rusya ise bu iddiaları yalanlıyordu.

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Rusya bayraklarıyla sokağa döküldüler!

Gece saatlerinde Donald Trump, Suriye'yi operasyon emri verdiğini açıkladı. Trump henüz konuşma yaparken Şam'da patlama sesleri duyulmaya başlamıştı. ABD'ye Fransa ve İngiltere'de askeri destek verdi. Operasyonun ardından Suriye'de halk sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülerek gösteri düzenledi.

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Rusya bayraklarıyla sokağa döküldüler!

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Rusya bayraklarıyla sokağa döküldüler!

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