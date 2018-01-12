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Rusya açıkladı: Tümü etkisiz hale getirildi

Rusya açıkladı: Tümü etkisiz hale getirildi

Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupları etkisiz hale getirdiği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 19:44 - Güncelleme: 12-01-2018 19:44

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2017’de Hmeymim Hava Üssü'ne havan topuyla saldırı düzenleyen militanların İdlib’in batı sınırına yakın bir bölgede tespit edildikleri belirtildi.

Bölgede militanlara ait bir insansız hava aracı (İHA) deposunun da tespit edildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, “Suriye’deki Rus Özel Kuvvetlerinin (Spetsnaz) operasyonuyla İHA deposu yok edilirken, Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupların tümü etkisiz hale getirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunarak, “Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim.”demişti.

RUSYA'YA SALDIRILAR

Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Rusya'nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim Üssü'ne "muhalif gruplar" tarafından 31 Aralık 2017'de yapılan havan saldırısında 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "kısmen" yalanlayarak, üslere yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "Özgür Alevi Hareketi" adlı bir grup üstlenmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Mem 12 Ocak 2018 21:14 Kesin feto o gruplara söylemiş rusya ya saldır

    CEVAP YAZ 0 3
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