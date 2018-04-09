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Rusya ABD'yi yalanladı: Kimyasal ize rastlanmadı

Rusya ABD'yi yalanladı: Kimyasal ize rastlanmadı

Rusya Ordusu Duma'da herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadığını ve yaralılarda kimyasal zehirlenme izi olmadığını öne sürdü.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 21:31 - Güncelleme: 09-04-2018 21:31

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezindeki yetkililer, Doğu Guta'da silahlı grupların elinde tuttuğu son yer olan Duma'da Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları yalanladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Rusya'nın Suriye'deki kimyasal silahlarla ilgili verdiği sözü tutmadığını ileri sürdü.

Açıklamada, "Ateşkes izleme merkezinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma uzmanları ile sağlık personelinden oluşan grubu, 9 Nisan günü, kimyasal silahın kullanıldığı iddia edilen Suriye'nin Duma kentinde incelemelerde bulundu" dendi.

"HASTALARDA KİMYASAL ZEHİRLENME BELİRTİSİ TESPİT EDİLMEDİ"

İnceleme sonuçlarının herhangi bir kimyasal madde izinin olmadığını gösterdiğini kaydeden merkez, "Ateşkes izleme merkezinin askeri hekimleri, Duma'daki sağlık kuruluşunu ziyaret etti. Buradaki hastalarda kimyasal zehirlenme belirtileri veya kimyasal madde etkileri tespit edilmedi" diye ekledi.

GÖRSELLERİN UYDURMA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Beyaz Miğferler'in verdiği bilgilerin ve sosyal medya üzerinden yaydığı 'kimyasal saldırı kurbanları' ile ilgili görsellerin "uydurma ve varılan ateşkesi bozma çabasından başka bir şey olmadığını" kaydeden merkez, "Batı ülkelerinin temsilcilerinin, terörist ve militanların bu arsız suç ortaklarının yalanına inanması şaşkınlık yaratıyor" dedi.

REJİME BAĞLI KAYNAKLAR YALAN HABERLER YAYILDIĞINI SÖYLEDİ

Bu arada Suriye hükümeti de ordunun Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiasını reddetmişti. Suriye hükümet yetkilileri, Duma'daki silahlı grupların düşmek üzere olduğunu, bu nedenle yalan haberler yaydığını söylemişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Bu arada Beyaz Saray'dan Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray, Rusya'nın Suriye'nin kimyasal programını bitirme sözünü tutmadığını ileri sürdü.

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