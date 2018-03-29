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Rusya ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunu kapatma kararı aldı

Rusya ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunu kapatma kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Lavrov, "Sınırdışı edilenler kadar yabancı diplomatı göndereceğiz" dedi

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 20:25 - Güncelleme: 29-03-2018 20:25

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun faaliyetine yönelik izni geri çekeceklerini belirterek, ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden diğer ülkelere de aynı şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'in Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydetti.

DİĞERLERİ DE YOLDA

ABD’nin Rusya’ya yönelik adımlarına mütekabiliyet gereği Rusya’nın atacağı adımlarla ilgili Huntsman’in bilgilendirildiğini anlatan Lavrov, “ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğuna yönelik izni geri çekeceğiz ve ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatı sınır dışı edeceğiz.” dedi

Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden diğer ülkelere de aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

5 NİSAN'A KADAR SÜRE

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 58 personelin yanı sıra ABD’nin Yekaterinburg Konsolosluğunda çalışan 2 personelin “istenmeyen şahıs” (Persona nan grata) ilan edildiklerine ve 5 Nisan’a kadar Rusya’yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Huntsman’e iletildiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • deli demir 29 Mart 2018 20:38 bu rusya gittikce dünyanin basina bela olacak.sonra demedi demeyin.herkes abd ye odaklaniyor. fakat süriye'nin bu hale gelmesinin tek nedeni rusyadir.

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