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Rusya, ABD'nin en güçlü silahını 'esir' aldı!

Rusya, ABD'nin en güçlü silahını 'esir' aldı!

ABD'nin Nisan başında Suriye'deki Esed güçlerine yönelik düzenlediği operasyonda kullanılan Tomahawk füzelerinden biri infilak etmemiş olması üzerine Rus makamlar harekete geçti. Uzmanlar 'esir' olarak tanımladığı füzeyi deney tavşanı olarak kullanacak ve savunma mekanizmasını araştıracak.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 18:02 - Güncelleme: 28-04-2018 18:02

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenledikleri füzeli saldırıda ele geçirilen füze parçalarının arasında arızalandığı için hedefine ulaşamayan bir Tomahawk füzesini incelemeye alıyor.

Popular Mechanics uzmanları, ele geçirilen füzelerin gerçek değerinin, Moskova'nın rakibinin silahını inceleyerek onu imha etmeyi öğrenmesinden ibaret olduğunu ifade etti.

'DENEY TAVŞANLARI' OLACAK

Ele geçirilen füzelerin ‘deney tavşanları' olarak kullanılacağı belirtilen haberde, öncelikle deneme standında füzenin hedefe kilitlenme sistemlerinin komutlarının incelendiğini ve bunun 'esir' füzenin uzun ölümünün sadece başlangıcı olabileceği kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 28 Nisan 2018 18:30 buda abdnın ne kadar güçlü oldğunu gösteriyor inceliyecekmişte bu fuzeyi nasıl vuruz incalemsi abd 100 adet fuze atı rus s400 çökmüştü

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