Rusya: ABD PYD'yi kandırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova ABD’nin Suriye'deki PYD terör örgütüne altın vaatlerde bulunduğunu, fakat sonra onları kandırdığını belirtti.

Kafkassam'dan Fuat Safarov'un haberine göre, devlet televizyon kanalı Rossiya’ya konuşan Zaharova şu ifadeleri kullandı:



ABD PYD'LİLERİ KANDIRDI

"ABD Suriye'li PYD'lilere altın vaatlerde bulundular, cenneti vaad ettiler. Ve gerçekten de çoğu olayda da onları kandırdılar ve ihanet ettiler." dedi.

Rusya ile Türkiye arasında kritik görüşme!

Kritik değerlendirme! Rusya askerlerini çekti çünkü...