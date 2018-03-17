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Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etti

Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etti

Rusya ile İngiltere arasında tansiyon yükseldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 11:36 - Güncelleme: 17-03-2018 11:36

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı. Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiasının ardından İngiltere, 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığınca, 23 İngiliz diplomatın "istenmeyen adam" ilan edilerek, haklarında sınır dışı kararı alındığı bildirildi.

TERKETMELERİ İÇİN 1 HAFTA SÜRE: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili Rusya’ya yönelik “provokatif” suçlamaları nedeniyle 23 İngiliz diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği ve sınır dışı edilmelerine karar verildiği belirtildi. 

Sınır dışı edilen diplomatların bir hafta içerisinde Rusya’yı terk etmeleri gerektiği bilgisine yer verilen açıklamada, St. Petersburg’da İngiliz Konsolosluğunun açılmasına yönelik verilen iznin de geri çekilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Moskova’nın mütekabiliyet gereği Londra’ya yönelik ilave adımlar atma hakkının da saklı olduğu vurgulandı. 

İngiliz hükümeti Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere’ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesi ile Rusya’da yapılacak Dünya Kupası'na İngiliz devlet erkanı ve kraliyet ailesinden katılım olmayacağı da kararlar arasında yer almıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • antalyalı 17 Mart 2018 11:50 ruslara helal olsun tek başına hepsinle baş ediyor avrupa amerika korkuyor

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