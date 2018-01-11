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Rusya 1 trilyon harcadı: Parasının tamamını tüketti!

Rusya 1 trilyon harcadı: Parasının tamamını tüketti!

Rusya Maliye Bakanlığı’nın bütçe açığını kapatmak amacıyla kullandığı Rezerv Fonu’nun Aralık 2017 itibarıyla tamamen tükendiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 19:34 - Güncelleme: 11-01-2018 00:19

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bütçe açığının kapatılması amacıyla geçtiğimiz ay Rezerv Fonu’ndan 1 trilyon ruble (yaklaşık 17,5 milyar dolar) harcandığı belirtildi. Rezerv Fonu’nun böylelikle tamamen tükendiğine işaret edilen açıklamada, Rezerv Fonu’nun 1 Şubat 2018 itibarıyla sona erdirileceği de kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin Ulusal Refah Fonu’nun da Aralık 2017’de bir önceki aya göre 66,9 milyar dolardan 65,1 milyar dolara gerilediği ifade edilirken, ileriki dönemlerde bütçe açığının kapatılması için bu fonun kullanılacağına vurgu yapıldı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkede bütçe açığının 2017’de 1,5 trilyon ruble düzeyinde gerçekleştiğini söylemişti.

Rusya’da Rezerv Fonu ve Ulusal Refah Fonu, petrol ve doğalgaz ihracatından elde edilen ek gelirlerin toplandığı bir sistem olarak 2008'de kurulmuştu. Enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte hazine gelirlerinin de azalması nedeniyle Rezerv Fonu bir süredir bütçe açığının kapatılması amacıyla kullanılıyordu. Ülkenin Rezerv Fonu 2015’te 3,6 trilyon ruble, Ulusal Refah Fonu da 5,2 trilyon ruble seviyesindeydi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2018 22:32 rusya artık füze satar açıgını kapatır

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