Rusların PYD/YPG haberi yalanlandı

Rus haber ajansı RİA, PYD/YPG'nin sözde temsilcilerine dayandırarak gerçek dışı bir haberi okuyucularına aktardı.
PYD/YPG'lilerin telefonla arayarak verdiği öne sürülen bilgi doğrultusunda "Afrin'de Türk helikopteri düşürüldü"haberine imza atan RİA'nın söz konusu haberi, yalanlandı.
AA muhabirinin ulaştığı güvenilir kaynaklar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşürülmesinin söz konusu olmadığını belirtti.
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