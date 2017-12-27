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Ruslar istedi! Suriye'de teröristler anlaştı

Ruslar istedi! Suriye'de teröristler anlaştı

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Halep il merkezinde Esed rejiminin bayraklarını astı. PYD/PKK'nın, Türkiye'nin olası bir askeri harekatı öncesinde, bölgeyi Esed kontrolüne girmiş gibi göstermeyi amaçladığı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 18:08 - Güncelleme: 27-12-2017 18:08

 Terör örgütü PYD/PKK ile Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin Halep il merkezinde örgüt işgalindeki bazı mahallerin kontrolü konusunda işbirliğine girdi.

Halep'teki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, PYD/PKK ile Esed rejimi, Şeyh Maksut, Hüllük, Şeyh Hıdır, Ayn el-Tal ve Eşrefiye mahallelerinde örgüt flamaları ile rejim bayrağının birlikte asılması için anlaşmaya vardı.

RUSLAR İSTEDİ TERÖR ÖRGÜTÜ VE ESED ANLAŞTI

Rus yetkililerin arabulucuğunda gerçekleşen anlaşmaya göre, Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de rejim güçleri ile terör örgütü, ortak güvenlik uygulamaları yürütecek.

Taraflar, mahallelerden göç edenlerin geri dönüşleri için de anlaşırken, Esed örgüt işgalindeki diğer bölgelerle bağlantısı olmayan mahallere akaryakıt sağlayacak.

Anlaşmanın ardından il merkezindeki örgüt noktalarına rejim bayrağının asıldığı görüldü.

Suriye-Türkiye sınırında terör örgütünün işgalindeki Halep'in Afrin ilçesi için de taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

PYD/PKK'nın, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olası bir askeri harekatı öncesinde, bölgeyi Esed kontrolüne girmiş gibi göstermek amacıyla rejim bayrakları çekeceği iddiaları gündeme gelmişti.

Diğer taraftan, PYD/PKK'nın silahlı kolu YPG'nin elebaşı Sipan Hamo, örgüte ait bir internet sitesine yaptığı açıklamada, geçen hafta Rusya'da istihbarat yetkilileriyle ayrıntılı görüşmeler yaptığını iddia etti.

ERDOĞAN TUNUS'TA ESED'E 'TERÖRİST' DEDİ

"Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Niçin? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Böyle birisine bu işi o götürebilir diyemeyiz. Öldürülmüş insanlara haksızlık olur bu. Suriye'de hala kan gövdeyi götürüyor"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 27 Aralık 2017 18:59 Ne kadar 'erkek' bir Turkiye varmis yahu? PYD orda devlet kuruyor, siz hala mahalle kabadayilari gibi 'korku'dan soz ediyorsunuz.

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