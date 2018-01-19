Ruslar açıkladı! İşte ABD'nin Suriye'deki planı

Rus yönetimi, Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran'ın işbirliği ile ilan edilen çatışmasızlık bölgelerinin ardından Soçi’deki “Suriye Ulusal Diyalog” kongresine hazırlanıyor.

ABD ise Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG'nin çoğunluğu oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birlikte “sınır güvenliği ordusunun” kurulacağını duyurmuştu.

Kuzey Irak merkezli Rudaw’a konuşan Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi üyesi İgor Morozov, “Moskova’daki gözlemcilerin çoğu, ABD’nin Suriye’de büyük bir savaş hazırlığı yaptığına inanıyor. Olacak savaşta Kürt güçleri ile diğer güçlerin karşı karşıya getirileceği uzak bir varsayım değil” dedi.

ABD SURİYE'DE EĞİTTİĞİ GÜCE İSTİKRAR GÜCÜ DİYECEK: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon Suriye’de “sınır güvenliği gücünün” kurulması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin açıklamada (PYD/PKK’nın paravanı) SDG’yi “çatışma gücünden” “istikrar sağlama gücüne” veya “alan kontrol gücüne” dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini söyledi.

Koalisyonun geçen hafta açıkça “Sınır Güvenlik Gücü” olarak açıkladığı, sayısının 30 bini bulacağını ve (PYD/PKK paravanı) SDG’nin liderliğinde eğitimlerin verileceğini ifade ettiği güçle ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın son açıklamaları tartışmalara neden oldu.

VERDİĞİMİZ EĞİTİM YANLIŞ KARAKTERİZE EDİLDİ

ABD’nin Suriye’de PYD/PKK’nın kontrol ettiği alanlarda bir güç eğittiğinden mi yoksa sadece eğitilen gücün “Sınır Güvenlik Gücü” isminden mi vazgeçtiği tam net değilken Pentagon açıklamasını yayınlayan Pahon konuyla ilgili AA muhabirine konuştu. Suriye’de evlerine geri dönenler için yerel güvenliği sağlamak için tasarlanan bir eğitimin söz konusu olduğunu aktaran Pahon, “Suriye’de yerel güvenlik güçlerine verdiğimiz eğitim yanlış karakterize edildi” dedi.

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