Rus yetkili açıkladı! Kanlı saldırıyı Türkiye önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, Türkiye ve ABD’nin verdiği bilgiler sayesinde ülkede yılbaşı kutlamalarına yönelik iki terör saldırısını önlediklerini bildirdi.

Bortnikov, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada ABD’nin yeni yıl kutlamalarında St. Petersburg’ta bir terör saldırısı için hazırlık yapıldığına dair Rus istihbaratını bilgilendirdiğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE İŞBİRLİĞİ ÖVGÜYE LAYIK: Moskova’da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansında konuşan FSB Başkanı Bortnikov, “Günümüzde Rusya ile batı ve özellikle ABD ile aramızdaki ilişkilerin ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Buna rağmen istihbarat servisleri arasındaki terörle mücadele işbirliği övgüye layık.

TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ İSTİHBARATLA SALDIRI ENGELLENDİ

Yeni yıldan hemen önce Amerikan tarafının verdiği bilgiler sayesinde Rusya’nın St. Petersburg şehrinde eylem hazırlayan terörist yakalandı. İkinci işbirliği örneği ise Türk meslektaşlarımızla. Onlardan aldığımız bilgiler sayesinde Rusya’da çok sayıda masum insanın canına kıyacak saldırı önlendi” ifadelerini kullandı.

25 TERÖR EYLEMİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Türkiye’den Rus tarafına iletilen terör saldırısı istihbaratının içeriği hakkında detaya girmeyen Bortnikov, “Geçtiğimiz yıl dünya çapında bin 600 terörist saldırısı düzenlenmiştir. Rusya’da 25 terör eyleminin önüne geçilmiştir. 4 saldırı ise önlenemedi. Rusya ve dünya çapındaki terör eylemlerinin yarısı ise yakından tanıdığımız DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı” dedi.