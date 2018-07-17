  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rus yazar Dugin'den 15 Temmuz'la ilgili çarpıcı sözler!

Rus yazar Dugin'den 15 Temmuz'la ilgili çarpıcı sözler!

15 temmuz darbe girişimini bir gün önceden haber veren Rus yazar Alexandr Dugin, 15 Temmuz'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dugin, “15 Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olsaydı Türkiye’de iç savaş çıkardı. 15 Temmuz’un gerçek kahramanları Türk halkıdır” ifadesini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-07-2018 13:00 - Güncelleme: 17-07-2018 13:00

Alexandr Dugin, darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türk Hukuk Platformu’nun İstanbul’da düzenlediği, sempozyumda konuşan Putin’in Danışmanı, Avrasyacılığın teorisyeni olarak bilinen Alexandr Dugin, "15 Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olsaydı Türkiye’de iç savaş çıkardı. 15 Temmuz’un gerçek kahramanları Türk halkıdır" diye belirtti.

Dr. Alexandr Dugin, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin fedakarlığı olmasa şu anda Türkiye’nin bu durumda olamayacağını söyledi. Dugin, “Darbe girişimi başarılı olsaydı Tükiye yeni bir Irak, yeni bir Suriye olabilirdi. Bir iç savaş çıkardı. Çünkü Kuzey Irak’ta kürtler hazır olarak bekliyordu” dedi.

TAMAMEN DEMOKRASİ KARŞITIYDILAR: 15 Temmuz darbe girişiminin daha önceki darbelerden çok farklı olduğunu belirten Dugin, şunları kaydetti: “Çünkü önceki darbeler Kemalist darbelerdi. Kemalist geleneğin bir uzantısı olarak yapılmışlardı. 15 Temmuz darbesinde de böyle bir beyanla ortaya çıktılar. Tamamen demokrasi karşıtı idiler. Bu darbeyi paralel devlet tertip etmişti. Türkiye’yi başarız bir devlet haline getirmek içindi bütün bunlar.

ERDOĞAN'I KONTROL EDEMEYECEKLERİNİ ANLAYINCA...Fetö yargıçları balyoz, ergenekon davasının yarıgıçları olmuştu. Fakat ardından bir ayrışma oldu. Erdoğan, daha özgür bir ülke, daha güçlü bir ülke inşa etmek istiyordu. Onların amacı da derin devleti yok edip yerine paralel bir devlet tesis etmekti. Erdoğan, Türk halkının gerçek bir oğluydu. Ve bu siyasi gölgeye karşı bir mücadele başlattı. Erdoğan’ı kontrol edemeyeceklerini anlayınca bir darbe teşebbüsünde bulundular.''

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rus yazar Dugin'den 15 Temmuz'la ilgili çarpıcı sözler! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR33 YORUM

  • ATTİLA 17 Temmuz 2018 14:45 Türkün Türk'ten başka dostu hiç olmadı. Sınırlarında sorun varsa genişlet. Ya büyürsün yada çiğ çiğ yerler

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro