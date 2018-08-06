Rus uzmandan 'Türkiye-ABD krizi' hakkında çarpıcı yorum!

Russia Today'e (RT) demeç veren Rusya Diplomasi Akademisi'nden Prof. Aleksandr Vavilov, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsamında iki ülke arasındaki ihtilaflar hakkındaki görüşlerini anlattı.

İhtilafların 3 farklı konuda yaşandığına dikkat çeken Vavilov, "Birincisi, elbette Türkiye'nin Ortadoğu'da lider rol oynama arzusu. Ankara, konumunu güçlendirmek için bunu istiyor. İkincisi, ABD'nin Kürt politikası. ABD'nin Kürtleri Suriye'nin kuzeyindeki konumunu güçlendirmek için kullanmak istemesi, Ankara'da büyük rahatsızlık yaratıyor. Üçüncüsü de, Türkiye'nin silah konusunda büyük bir özgürlük istemesi. Türkiye, en modern ve verimli sistem olan S-400'leri almak istiyor. ABD'liler ise bundan rahatsızlık duyuyor ve yaptırım tehdidinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ÇİZGİ AŞILMAYACAK"

Vavilov'a göre bu ihtilafların belirli sınırları var ve taraflar, NATO'daki işbirliğini göz önünde bulundurarak kırmızı çizgiyi aşmayacak.

Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, NATO'nun ABD'deki öncü müttefiklerinden biri durumunda. Türk ordusu, NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Dolayısıyla Türk askeri, öngörülemez bu bölgede NATO'nun genel çabaları açısından ciddi bir paya sahip. Dolayısıyla, iki ülke arasında temel olarak sözlü bir çatışma yaşanıyor."