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Rus uzmandan 'Türkiye-ABD krizi' hakkında çarpıcı yorum!

Rus uzmandan 'Türkiye-ABD krizi' hakkında çarpıcı yorum!

Rus Ortadoğu uzmanı Aleksandr Vavilov; Türkiye ve ABD arasında 3 farklı konuda ihtilaf yaşandığını belirterek, NATO'daki işbirliği nedeniyle tarafların kırmızı çizgiyi geçmeyeceğini ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 18:26 - Güncelleme: 06-08-2018 18:26

Russia Today'e (RT) demeç veren Rusya Diplomasi Akademisi'nden Prof. Aleksandr Vavilov, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsamında iki ülke arasındaki ihtilaflar hakkındaki görüşlerini anlattı.

İhtilafların 3 farklı konuda yaşandığına dikkat çeken Vavilov, "Birincisi, elbette Türkiye'nin Ortadoğu'da lider rol oynama arzusu. Ankara, konumunu güçlendirmek için bunu istiyor. İkincisi, ABD'nin Kürt politikası. ABD'nin Kürtleri Suriye'nin kuzeyindeki konumunu güçlendirmek için kullanmak istemesi, Ankara'da büyük rahatsızlık yaratıyor. Üçüncüsü de, Türkiye'nin silah konusunda büyük bir özgürlük istemesi. Türkiye, en modern ve verimli sistem olan S-400'leri almak istiyor. ABD'liler ise bundan rahatsızlık duyuyor ve yaptırım tehdidinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ÇİZGİ AŞILMAYACAK"

Vavilov'a göre bu ihtilafların belirli sınırları var ve taraflar, NATO'daki işbirliğini göz önünde bulundurarak kırmızı çizgiyi aşmayacak.

Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, NATO'nun ABD'deki öncü müttefiklerinden biri durumunda. Türk ordusu, NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Dolayısıyla Türk askeri, öngörülemez bu bölgede NATO'nun genel çabaları açısından ciddi bir paya sahip. Dolayısıyla, iki ülke arasında temel olarak sözlü bir çatışma yaşanıyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • mevhibe inal 06 Ağustos 2018 19:16 Şimdi de PJAK ile uğraşacağız! Değişik markalar altında Terör gurupları ile bölgemizi bilerek, isteyerek kaos ortamına sürüklüyorlar.

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