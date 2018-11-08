Rus uzmandan Türk ekonomisi yorumu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’in Türkiye'nin gelecek çeyrek dönemde hızlı daralma yaşayacağını belirttiği raporunu yorumlayan Rus uzmanlar, Türkiye’nin ekonomisinin gösterilmek istendiği kadar aciz durumda olmadığını ve en kötü dönemi geride bıraktığını belirtti.

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik'e yaptığı açıklamada kredi derecelendirme kuruluşunun öngörülerinin oldukça taraflı olarak yapıldığını ifade etti.

Fitin, "Türkiye'nin ekonomisi, Moody's'in göstermeye çalıştığı kadar aciz durumda değil. Lira istikrara kavuştu, yapım aşamasında olan projeler devam ediyor. Piyasalardaki seyir sakin, halksa ne döviz piyasasının, ne de ekonominin durumundan endişeli" diye konuştu.

"ENFLASYONDA ARTIŞ OLMAYACAK"

Moody's'in raporunda belirtildiği gibi Türkiye'deki enflasyonun 2020'ye kadar çift hanelerde kalması olasılığının düşük olduğuna, zira Türk ekonomisinin istikrarlı görünüm çizdiğine dikkat çeken Fitin, "İhaleler de, sanayi sektörü de, hatta ve hatta askeri sanayii de gayet güzel çalışıyor. Türkiye şu anda dünya genelinde çok az sayıda ülkenin üretebildiği düzeyde savaş gemileri üretmeye başladı" açıklamasında bulundu.

"EKONOMİK KRİZİN EN ZORLU AŞAMASI GERİDE KALDI"

Promsvyazbank baş analisti Dmitriy Monastıyrşin, Türkiye'deki krize neden olan başlıca faktörün dış baskı olduğuna inandığını, Türk ekonomisinin dünya merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarına karşı kırılgan olduğunu ifade etti.

"Aynı zamanda yatırımcılara göre krizin Türkiye için en zorlu olan aşaması geride kaldı. İçerideki sıkı parasal politikalar, bankalara sağlanan devlet desteği ve hükümetin uyguladığı bütçedeki açığı azaltma planı sayesinde Türkiye'deki finans piyasaları toparlanıyor" diyen Monastıyrşin, Türk Lirası'ndaki zayıflamanın Rus turistlere ucuz tatil yapma imkânı sağladığı için Rusya'dan milyonlarca kişinin tatil için Türkiye'ye geleceğini vurguladı.

Ayrıca Rus pazarına Türkiye'den daha ucuz ürünlerin gelmeye başlayacağını öngören Monastıyrşin, ancak Türkiye'ye ürünlerini satan ve daha önce bu ülkeye yatırım yapmış olan Rus şirketleri için ekonomik zayıflamanın satışlarda düşüş ve kar kaybı anlamına geleceğini kaydetti.

"YATIRIMCI TÜRK PAZARINA GERİ DÖNEBİLİR"

Türkiye'de kapsamlı bütçe kesintileri planlanmasa da vatandaşların tasarrufa gitmeyi tercih edeceklerini ancak bunun geçici bir önlem olacağını belirten analist, Türk Lirası'ndaki devalüasyonunun ve enflasyondaki sert yükselişin Türk halkının reel gelirlerinin düşmesine yol açtığını ifade etti.

‘Enflasyonda kasım ve aralık aylarında çok daha olumlu sonuçların görüleceğini' söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklamasına da değinen Monastıyrşin, yakın gelecekte jeopolitik cephede değişiklik olmaması halinde küresel yatırımcıların Türk pazarına döneceklerini vurguladı.