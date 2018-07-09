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Rus uzman: Türkiye oyuncak olmayı reddediyor

Rus uzman: Türkiye oyuncak olmayı reddediyor

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson'un Rusya'nın Türkiye'yi kendi tarafına çekmek ve NATO'yu istikrarsızlaştırmak istediği yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus uzman İgor Korotçenko, bu sözlerin siyasi açıdan ön yargılı olduğunu, zira Türkiye'nin ABD'nin elinde itaatkar bir oyuncak olmayı reddettiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 13:54 - Güncelleme: 09-07-2018 13:54

Sputnik'te yer alan habere göre Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, "Hutchinson'un açıklaması, siyasi açıdan ön yargılı. Zira siyasi alanda bağımsız hareket eden Türkiye, ABD'nin elinde itaatkar bir oyuncak olmayı reddediyor ve kendisine en uygun silahı almak da dahil tüm konularda ulusal çıkarlarını gözetiyor" dedi.

NATO VE ABD S-400 KONUSUNDA BASKILI
Washington'u rahatsız eden gelişmenin Moskova ve Ankara arasında S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını öngören bir anlaşma imzalanması olduğunu kaydeden Korotçenko, NATO'nun ve İttifak'ın öncü ülkesi ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu anlaşmadan vazgeçirmek için eşi benzeri görülmemiş bir baskı uyguladığını vurguladı.

Türkiye'nin Rusya'yla yaptığı anlaşmaya bağlılığını sürdürmesinin Washington'u kızdırdığını da söyleyen Korotçenko, ABD'den gelen benzer açıklamaların sebebi olarak bu duruma işaret etti.

'TÜRKİYE, ABD'NİN BİR EYALETİ DEĞİL' 
Ancak Türkiye'nin ABD'nin bir eyaleti olmadığını belirten Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye egemen bir ülke ve ABD'nin istediği şekilde hareket etmek zorunda değil. Rusya'nın ABD'nin Avrupa ve dünyadaki nüfuzunun azalmasına yol açan süreçlerle hiçbir ilgisi bulunmuyor. ABD, hegemonyasını kaybediyor. Eğer bundan hoşnut değillerse, bu onların sorunu."

ABD'nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Rusya'yı Türkiye'yi ve diğer NATO müttefiklerini kendi tarafına çekmeye çalışarak ‘tarihteki en güçlü ittifakı olan NATO'yu' istikrarsızlaştırmakla suçlamıştı.

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