Rus sporcu Angelina Jolie’den rol çaldı

Rus curling sporcusu Anastasia Bryzgalova bir fotoğraf çekimi için kendisinin sıklıkla benzetildiği Hollywood ünlü film yıldızı Angelina Jolie’nin hayat verdiği ikonik karakter Lara Croft oldu. 26 yaşındaki Bryzgalova fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.
Rus curling yıldızı Anastasia Bryzgalova, Rus Olimpiyat Komitesi’nin bir projesi için Lara Croft karakterini canlandırdı. Geçen yıl katıldığı PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile benzerliği ile dikkat çeken 26 yaşındaki sporcu, fotoğraf çekiminde Jolie’nin pozlarını da taklit etti.
Bir başka fotoğrafta ise, yine Jolie'nin canlandırdığı karakterlerden biri olan Malefiz kılığına bürünen ünlü curlingci, daha sonra “İltifatlarınız için teşekkür ederim. Ancak spor kariyerimi odaklanmayı tercih ederim. Güzellik madalya kazanmama yardımcı olmaz” açıklamasını yaptı.
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