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Rus sözcüden küstah sözler! 'Esed terörist değil'miş...

Rus sözcüden küstah sözler! 'Esed terörist değil'miş...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir" sözleriyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan küstah açıklama: "Sözler hukuki bir temele oturmuyor."

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 17:04 - Güncelleme: 28-12-2017 17:04

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için 'Devlet terörü estirmiş bir teröristtir' ifadesini kullanmasının hukuki bir temele oturmadığını iddia etti

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?: Zaharova'ya Erdoğan'ın Tunus'ta mevkidaşı El Baci Kaid es Sibsi ile yaptığı ortak basın toplantısında Esad hakkında, "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir ve Esed'le yürümek imkansızdır" ifadelerini kullanması soruldu. 

'BUNLAR ASILSIZ AÇIKLAMALAR': Zaharova soru karşısında şunları söyledi: "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı (Beşar) Esad için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun (Erdoğan'ın açıklaması) herhangi bir hukuki temeli yok. Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."

Zaharova, "(Erdoğan'ın açıklamasının) etik açıdan ne anlama geldiğinden bahsetmeyeceğim. Fakat hukuki açıdan benzer açıklamaların asılsız olduğunu söyleyebilirim" diye ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • eser 28 Aralık 2017 20:51 Demokrasi ve diktatör devireceğiz ayağı ile kürdistan ve sonra büyük israil için orda oyun oynanıyor. Bizde oyunda kaybetmeyedik. Çünkü onlar daha güclü

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