Rus şarkıcı hava atayım derken fena rezil oldu!

Sosyal medya Rus şarkıcı Tanya German'ı konuşuyor. Sosyal medyada ‘Do the Shiggy' olarak bilinen dans akımına, ayak uydurmak isteye şarkıcı kaza geçirdi. Bu dansı yaparken Instagram için video çeken genç şarkıcı kazadan ciddi yara almazken bir anda ülke gündemine oturdu.

Sosyal medyada hızla yayılan 'Do the shiggy' akımı son günlerde oldukça popüler oldu. Sosyal medyada son dönemlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen, hareket halindeki arabadan inip dans etme akımına 'Do the shiggy' adı veriliyor.







