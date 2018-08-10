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Rus rublesi dolar karşısında eridi 2016'dan beri en düşük seviye

Rus rublesi dolar karşısında eridi 2016'dan beri en düşük seviye

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları nedeniyle Rus rublesi dolar karşısındaki düşüşünü bugün de sürdürerek 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviye olan 67,09’a geriledi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 12:05 - Güncelleme: 10-08-2018 12:05

ABD’nin, İngiltere’de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rusya’ya yönelik açıkladığı yeni yaptırımların ardından Rus rublesi dolar karşısında bugün de düşüşünü devam ettiriyor.

Rus rublesi dolar karşısında günün ilk yarısında 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviye olan 67,09’a gerilerken, Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Rus rublesinde yaşanan dalgalanmalar, ABD’nin yeni yaptırımlarıyla ilgili. Elimizde söz konusu dalgalanmayı durduracak yeterli enstrümanlar bulunmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

ABD'NİN YAPTIRINMLARI GAYRİMEŞRU: Moskova Borsası Endeksi (MICEX) de yüzde 1,2 değer kaybederek 2.282 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 2,3 düşüşle 1.072 puana indi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını gayrimeşru gördüklerini belirterek, "ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları kesinlikle kabul edilemez. Salisbury olayında yaşananlarla ilgili Rusya’nın katılımına yönelik suçlamaları reddediyoruz." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hafta yapılan açıklamada, Skripal ve kızının İngiltere’de zehirlenmesi nedeniyle Moskova’ya uygulanacak yeni yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti. Söz konusu yaptırımlar kapsamında ilk etapta Rusya’nın ihracatının ve finansman erişiminin kısıtlandığı ifade edilirken, Rusya’nın gelecekte kimyasal silah kullanmayacağına dair garanti vermemesi halinde Rus havayolu şirketi Aeroflot'un ABD'ye uçuşlarının engellenmesi dahil, çok sayıda ek yaptırımın devreye gireceği belirtilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 13:47 çok şükür tl nin böyle sorunları yok.

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