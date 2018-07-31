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Rus medyasında dikkat çeken yazı: Erdoğan boyun eğmeyecek

Rus medyasında dikkat çeken yazı: Erdoğan boyun eğmeyecek

Türkiye ve ABD arasındaki gerilim giderek artarken Rus Kommersant gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a verdiği tepkilerin analiz edildiği bir makaleye yer verdi. Gazeteye göre ABD'den giderek uzaklaşan Türkiye, Avrupalı partnerlerine, Rusya'ya ve İran'a yöneliyor.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 15:09 - Güncelleme: 31-07-2018 15:09

Rus Kommersant gazetesi, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama tehdidinde bulunması, ABD Kongresi'nin Ankara'nın S-400 anlaşmasından vazgeçmemesi nedeniyle F-35 teslimatının askıya alınması yönündeki kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yi dava etme söylemi, Türkiye'nin ABD'li papaz Andrew Brunson'ı serbest bırakmaması, Erdoğan'ın ABD'yi Türkiye gibi güçlü ve samimi bir partneri kaybetmekle tehdit etmesi gibi son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili bir analiz yayınladı. 

'TÜRKİYE, ABD'YE ALTERNATİF GÜÇ MERKEZLERİ ARIYOR'

Sputnik'in haberine göre, Sergey Strokan imzasıyla yayınlanan makalede, Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim nedeniyle Türkiye'nin alternatif güç merkezlerine yöneldiği ve ABD'nin önde gelen Batılı partnerleriyle diyaloğu canlandırmaya çalıştığı belirtildi.

Bild gazetesinin Erdoğan'ın eylül sonunda Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirebileceğini duyurduğunu anımsatan Strokan, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin bu ziyaretten kısa süre önce Suriye'de çözümü görüşmek üzere Türkiye'de bir araya geleceğine dikkat çekti.

'ERDOĞAN'IN BRICS ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKİCİ' 

Strokan, bu kapsamda Erdoğan'ın Güney Afrika'daki BRICS zirvesinde Türkiye ve BRICS ülkeleri arasındaki işbirliğini artırma çağrısının da dikkat çektiğini kaydetti.

'İRAN KONUSUNDA TAVİZ VERİLMEYECEK'

Strokan, Erdoğan'ın İran'a yaptırımlar konusundaki çıkışına da önemli yer ayırarak Ankara'nın İran gazını almaya devam etmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Rus gazeteci, haberinde Erdoğan'ın şu sözlerini aktardı: "Türkiye'nin İran'dan gaz aldığını (Eski ABD Başkanı Barack) Obama'ya söylemiştim, (ABD Başkanı Donald) Trump'a da söyledim. Eğer İran'dan gaz alımını durdurursak, Türkiye'ye kim gaz sevk edecek?"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 15:12 Suriye'li Kürtler, Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerde birlikte İdlib operasyonuna hazır!...: Önce Afrin yaramız tedavi edilsin...........

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