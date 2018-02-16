  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rus kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Rus kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Gıda, yakıt ve su taşıyan Progress MS-08 adlı Rus kargo kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştığı bildirildi.Uluslararası Uzay İstasyonu'na 3 tonluk gıda, yakıt ve su taşıyan kapsülde, bazı bilimsel ekipmanlar da bulunuyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-02-2018 05:10 - Güncelleme: 16-02-2018 05:10

Gıda, yakıt ve su taşıyan Progress MS-08 adlı Rus kargo kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştığı bildirildi.Uluslararası Uzay İstasyonu'na 3 tonluk gıda, yakıt ve su taşıyan kapsülde, bazı bilimsel ekipmanlar da bulunuyor.

Rusya Uzay Ajansı Roskosmos'tan yapılan açıklamada, Soyuz-2.1a roketiyle 13 Şubat’ta Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Progress MS-08 adlı kargo kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştığı belirtildi.

3 TONLUK YÜK; Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 3 ABD’li, 2 Rus ve 1 Japon astronota 3 tonluk gıda, yakıt ve su taşıyan kapsülde, bazı bilimsel ekipmanların da bulunduğu kaydedildi.

Soyuz-2.1a roketinin uzay yolculuğu, pazar günü fırlatılmasına az bir süre kala henüz açıklanmayan nedenlerle ertelenmişti.

Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, bilimsel araştırmalar yürütülüyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rus kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat