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Rus kanalındaki bu görüntü Rumları çıldırttı!

Rus kanalındaki bu görüntü Rumları çıldırttı!

Rusya ve İngiltere arasındaki ajan krizi nedeniyle ABD ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 21 ülke Rusya'ya savaş ilan etti. Rusya'da bir televizyon kanalı “Rus diplomatları sınır dışı etmeyen” ülkeler listesi yayınladı ancak Rus kanalının yayınladığı Kıbrıs bayrağı Rumları çılgına çevirdi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 15:30 - Güncelleme: 28-03-2018 15:30

Rusya’nın devlet destekli televizyon ağı RT (Russia Today), çifte Rus ajan ve kızının İngiltere’de zehirlenmesiyle başlayan Moskova ile Batı ülkeleri arasında krizle ilgili, “Rus diplomatları sınır dışı etmeyen” ülkeler listesi yayınladı.

Televizyon haberinde KKTC bayrağı ekrana geldi. Haber internet üzerinden de yayınlandı.

‘Kıbrıs’ın karşısında KKTC bayrağını izleyen Rum ve Yunanlar, Rus televizyonuna onlarca protesto mesajı gönderdi. Rus televizyonu, KKTC bayrağına tepki gösteren Rum ve Yunanlara özür mesajıyla yanıt verdi. Televizyon, hatanın haber merkezine iletildiğini belirtti.


BAYRAK KASITLI YAYINLANDI: İngiltere’de faaliyet gösteren Rum ve Yunan lobi grubu ‘Lobby for Cyprus’ üyeleri, Twitter mesajlarında hatanın kasıtlı yapıldığını savunarak, “Kimse fark etmeyecek sandılar, Rus televizyonu bizim zekâmızla dalga geçiyor. Yaptıklarından utanmaları gerekir” ifadelerini kullandı. Rus televizyonundaki KKTC bayrağı ve gelen tepkiler, Rum medyasında da yer buldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Sedat 28 Mart 2018 17:35 Rus Ruma mesaj vermiş. .Eğer AB çizgisine girerseniz, olacak bu. .

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