Rus kadınları erkeklerde neye önem veriyor?

Güzellikleri ile ön plana çıkan Rus kadınlarıyla ilgili çarpıcı bir araştırma sonucu ortaya çıktı. Rus kadınları için erkeklerin dış görünüşü sanıldığı kadar önemli değilmiş! Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center’ın gerçekleştirdiği anket, Rus kadınlarının büyük bölümünün erkeklerde en çok zeka ve para kazanabilirliğe önem verdiğini gösterdi. Ankete katılan kadınların yüzde 51’i, erkeklerde en çok zekaya önem verdiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 42’si para kazanabilirliğe, yüzde 37’si de dürüstlüğe önem verdiğini belirtti.