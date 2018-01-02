Rus güzeller Antalya plajlarını şenlendirdi! Yılın ilk günü...

RUSYA'da yaşayan 3'ü üniversite öğrencisi, diğeri İngilizce öğretmeni 4 kız arkadaş, yılbaşı tatilini geçirmek için Antalya'nın Kemer ilçesine geldi. Hava sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu Kemer'de denize giren Ruslar, güzellikleriyle dikkat çekti. Rusya'da yaşayan ve 2015 yılında Kemer'de düzenlenen 'Club Aura Güzellik Yarışması'nın birincisi üniversite öğrencisi Regina Minacheva (22), 2016 yılında 'Miss Kemer International Güzellik Yarışması'na katılan üniversite öğrencisi Ekaterina Dyakonova (21), kısa süre yaptığı modelliğin ardından İngilizce öğretmeni olan Daria Balabanova (24) ile ülkesinde modellik yapan üniversite öğrencisi Larisa Batchaeva (21), yılbaşı tatili için geldikleri Kemer'de denize girerek, yeni yılı kutladı.