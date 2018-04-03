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Rus generalden felaket senaryosu! 'Son dünya savaşı olabilir'

Rus generalden felaket senaryosu! 'Son dünya savaşı olabilir'

Eski Rus General Evgeny Buzhinskiy, Rusya ve İngiltere arasında yaşanan son diplomatik krize dikkat çekti. Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere’de zehirlenmesiyle ilgili olarak Putin ve Batı arasında artan gerilime dikkat çeken Buzhinskiy, dünyanın 'insanlık tarihindeki son savaşın eşiğinde' olduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 18:56 - Güncelleme: 03-04-2018 18:56

Eski Rus General Evgeny Buzhinskiy, İngiltere ve Rusya arasında yaşanan son diplomatik krizin ‘Soğuk Savaş’tan daha kötü olduğunu’ belirtti. “Soğuk Savaş’tan daha kötü olan şey sıcak savaştır ve bu insanlık tarihindeki son savaş olabilir” diyen Buzhinskiy, ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB) Rusya’yı köşeye sıkıştırmakla suçladı. Eski Rus General, bu durumu ‘çok tehlikeli’ diye niteledi.

Rus eski ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal, 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentindeki bir bankta bulundu ve Londra ikilinin Sovyet yapımı olduğunu iddia ettiği sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürdü. İkilinin durumu ciddiyetini korurken, Yulia’nın iyileşme gösterdiği iddia edilmişti. İngiltere, saldırının arkasında Rusya’nın olduğuna dair bulgulara ulaştıklarını belirtirken, Rusya bu iddiaları keskin bir dille reddediyor ve konuyla ilgili olarak İngiliz istihbaratını suçluyor.

Tam 41 yıl Rus ordusuna hizmet eden ve 2009 yılında emekli olan Buzhinskiy, ajan krizinin ardından ABD ve AB’nin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin tehlikeli sonuçlarına dikkat çekti. BBC Radio 4’ten Nick Robinson’un sorularını yanıtlayan Buzhinskiy, “Skripal meselesi savaşa yol açar mı?” şeklindeki bir soruya, “Skripal’in zehirlenmesi değil ancak Rusya’ya yapılan baskı yol açabilir” cevabını verdi.

Buzhinskiy özetle şöyle konuştu: “ABD, baskının devam edeceğini söylüyor. Ne elde etmeyi düşünüyor? Rejim değişikliği mi? Ancak bu yararsız bir şey. Siz Rusları tanımıyorsunuz. Baskı ne kadar artarsa, toplum Başkan etrafında o kadar kenetlenir. Siz diplomatları sınır dışı ediyorsunuz, biz sınır dışı ediyoruz. Siz daha çok kişiyi sınır dışı ediyorsunuz. Bir sonraki adım ne olacak? Bu diplomasinin ihlalidir. Rusya’yı köşeye sıkıştırıyorsunuz. Ve Rusya ‘tehlikeli’ bir şeydir.”

Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili olarak Kremlin’in açıklamalarına inanmayan ülkelerle ilgili olarak “Saçmalık” ifadesini kullanan Buzhinskiy,  bu durumdan en zararlı çıkacak olan kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğuna dikkat çekti.

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KİMDİR ?
Vladimir Putin
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

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