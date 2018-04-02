Rus gemisi Boğaz'dan böyle geçti! Güverteye dikkat...

Akdeniz'e gönderilen Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Perekop, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Perekop'ta, can yeleği giyen askerler dikkat çekti.

Rus gemisi Boğaz'dan böyle geçti! Güverteye dikkat...

Suriye'de yedinci yılını dolduran iç savaşa 2015'ten bu yana rejimi desteklemek için katılan Rusya, bir savaş gemisini daha Akdeniz'e gönderdi. Akdeniz'e gönderilen Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Perekop, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Perekop'ta, can yeleği giyen askerler dikkat çekti. Mart ayı içerisinde Amiral Essen ve Pytlivy isimli Rus gemileri yine İstanbul Boğazı'ndan geçerek Suriye'ye gitmişti.

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Rus gemisi Boğaz'dan böyle geçti! Güverteye dikkat...

Suriye'de yedinci yılını dolduran iç savaşa 2015'ten bu yana rejimi desteklemek için katılan Rusya, bir savaş gemisini daha Akdeniz'e gönderdi. Rus donanmasına ait Perekop isimli eğitim gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçti. Uluslararası haber ajansı Reuters'ın foto muhabiri Murad Sezer, Rus gemisini Ortaköy ve Üsküdar önünde görüntüledi.

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Rus gemisi Boğaz'dan böyle geçti! Güverteye dikkat...

Reuters'ın karelerinde, can yeleği giymiş onlarca Rus askeri güverteden İstanbul'u izliyor. Mart ayı içerisinde Amiral Essen ve Pytlivy isimli Rus gemileri yine İstanbul Boğazı'ndan geçerek Suriye'ye gitmişti. Beşar Esad tarafından Akdeniz kıyısındaki Tartus deniz üssü Rusya'ya 49 yıllığına bedelsiz verildi.

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Rus gemisi Boğaz'dan böyle geçti! Güverteye dikkat...

Yarım asır boyunca üsteki Rus faaliyetleri Suriye tarafından denetlenemeyecek, Şam yönetiminin Tartus'ta hiçbir kontrolü olmayacak. 25 yıl uzatma opsiyonu bulunan anlaşmaya göre, Rusya’nın üste barındıracağı taşınabilir ve taşınmaz tüm mallar arama, el koyma ve diğer işlemlere tabi tutulamayacak.

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