Rus gemisi Boğaz'dan böyle geçti! Güverteye dikkat...

Akdeniz'e gönderilen Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Perekop, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Perekop'ta, can yeleği giyen askerler dikkat çekti.

Suriye'de yedinci yılını dolduran iç savaşa 2015'ten bu yana rejimi desteklemek için katılan Rusya, bir savaş gemisini daha Akdeniz'e gönderdi. Akdeniz'e gönderilen Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Perekop, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus Donanması'na ait eğitim gemisi Perekop'ta, can yeleği giyen askerler dikkat çekti. Mart ayı içerisinde Amiral Essen ve Pytlivy isimli Rus gemileri yine İstanbul Boğazı'ndan geçerek Suriye'ye gitmişti. Twitter

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Suriye'de yedinci yılını dolduran iç savaşa 2015'ten bu yana rejimi desteklemek için katılan Rusya, bir savaş gemisini daha Akdeniz'e gönderdi. Rus donanmasına ait Perekop isimli eğitim gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçti. Uluslararası haber ajansı Reuters'ın foto muhabiri Murad Sezer, Rus gemisini Ortaköy ve Üsküdar önünde görüntüledi. Twitter

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Reuters'ın karelerinde, can yeleği giymiş onlarca Rus askeri güverteden İstanbul'u izliyor. Mart ayı içerisinde Amiral Essen ve Pytlivy isimli Rus gemileri yine İstanbul Boğazı'ndan geçerek Suriye'ye gitmişti. Beşar Esad tarafından Akdeniz kıyısındaki Tartus deniz üssü Rusya'ya 49 yıllığına bedelsiz verildi. Twitter

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