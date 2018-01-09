Rus futbolunun yedi güzel kadını!

2018 Dünya Kupası'nda kusursuz bir ev sahipliği yapmak isteyen Rusya, organizasyon için kusursuz da bir güzel seçti. 2018 Dünya Kupası'nın tanıtım elçisi, Rus güzel Victoria Lopyreva oldu. 2003 Rusya Güzeli Victoria Lopyreva, Dünya Kupası'nın tanıtım yüzü olacak. 33 yaşındaki Rus güzelin yanı sıra tüm gözler Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda olacak. Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken Sputnik, Rus futboluyla yakından alakalı en güzel kadınlarla tanışma imkânı sunan bir seçki hazırladı. Rus güzeller, futbolcu sevgilileri veya eşlerine verdikleri destekle futbola katkıda bulunuyor.