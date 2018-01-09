Rus futbolunun yedi güzel kadını!

Rus futbolunun yedi güzel kadını!

2018 Dünya Kupası'nda kusursuz bir ev sahipliği yapmak isteyen Rusya, organizasyon için kusursuz da bir güzel seçti. 2018 Dünya Kupası'nın tanıtım elçisi, Rus güzel Victoria Lopyreva oldu. 2003 Rusya Güzeli Victoria Lopyreva, Dünya Kupası'nın tanıtım yüzü olacak. 33 yaşındaki Rus güzelin yanı sıra tüm gözler Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda olacak. Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken Sputnik, Rus futboluyla yakından alakalı en güzel kadınlarla tanışma imkânı sunan bir seçki hazırladı. Rus güzeller, futbolcu sevgilileri veya eşlerine verdikleri destekle futbola katkıda bulunuyor.

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Rus futbolunun yedi güzel kadını!

Rus milli takımının ve CSKA futbol kulübünün kalecisi İgor Akinfeyev'in eşi Katerina. Katerina, geçen yıl Rusya'nın en iyi kalecisi olan eşini her yönüyle destekliyor.

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Rus futbolunun yedi güzel kadını!

Lokomotiv futbol kulübünün orta saha oyuncusu Dmitriy Tarasov'un nişanlısı Anastasya 2014 yılında Rusya Güzeli olmuştu.

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Rus futbolunun yedi güzel kadını!

Ufa takımının kalecisi Aleksandr Belenov geçen yıl Tatyana ile evlendi. Belenov soyadını alan Tatyana, eşini desteklemek için sık sık maçlara gidiyor.

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