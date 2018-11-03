Rus fenomen Angela Nikolau fotoğraflarıyla olay oldu! Herkes onu konuşuyor

Dünyaca ünlü Rusya fenomen Angela Nikolau hem seyahat edip hem de gittiği ülkelerdeki kuralları hiçe sayarak yüksek binalara çıkıp fotoğraf çektiriyor. Angela Nikolau'un paylaştığı fotolar sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Rus Angela Nikolau, sosyal medyanın en ünlü fenomenlerinden. Angela dünyanın pek çok kentini gezip burada çektiği fotoğraflarla ünlü olmayı başardı. Rus fenomen kısa sürede yüzbinlerce takipçiye ulaştı. Nikolau'nun şu anda 533 binden fazla takipçisi var. Twitter

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Angela Nikolau başta Moskova olmak üzere Hong Kong, New York, Paris gibi kentlerin en yüksek yapılarına çıkıp çektirdiği fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Twitter

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İlk başlarda Angela Nikolau'nun paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada şüpheyle karşılanmıştı. Twitter

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