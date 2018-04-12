Rus diplomattan olay yanıt! Nikki Haley'le öpüşüyoruz

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Moskova-Washington hattındaki gergin ilişkilere rağmen Amerikan mevkidaşı bayan Nikki Haley ile normal insani ilişkileri devam ettirdiklerini belirterek, "Haley ile görüşürken öpüşüyoruz" dedi.

Mygazete sitesinde Fuad Safarov’un haberine göre, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya'a konuşan Rus diplomat şu ifadeleri kullandı: "Ben burada, sıradan vatandaşlar düzeyinde Rusya'ya karşı davranışların değiştiğini hissetmiyorum. Tüm meslektaşlarımla muhabbet ediyoruz. Amerikalı meslektaşlarıma gelince Haley ile normal insani ilişkilerimiz var."